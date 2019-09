Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn huolissaan kotitalouksien ja taloyhtiöiden velkaantumisesta – onko velkakatto ratkaisu ongelmiin?

Pääjohtaja sanoo, että Suomen on varauduttava maailmantalouden kasvun hidastumiseen, heikompaan suhdanteeseen ja ikääntyvän väestön hoito- ja hoivatarpeen lisääntymiseen.

Rehn sanoi, että Suomi on päässyt viime vuosina mukaan muun euroalueen kasvuvauhtiin, tosin viiveellä. Hän sanoi, että suomalaisen työn ja tuotannon kilpailukyky on parantunut ja näiden seikkojen ansiosta työllisyys on olennaisesti viime vuosina kohentunut.