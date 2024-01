MTV Japanissa: Viranomaiset ovat saaneet useita puheluita ihmisiltä, jotka ovat jääneet rakennuksiin loukkuun

Ihmisiä on kehotettu evakoitumaan alueelta ja siirtymään korkeammalle maalle.

Vaarana jopa viisimetriset tsunamiaallot

Tsunamivaroituksia annettiin koko Japaninmeren rannikolle. Rannikolla on jo nähty reilun metrin korkuisia aaltoja. Vaarallisten, ja jopa 5-metristen tsunamiaaltojen varoitettiin aluksi olevan mahdollisia.

– Olen itse Wakkanan kaupungissa, maan pohjoisosissa, kaukana järistyksen keskuksesta. Täälläkin on annettu tsunamivaroitus. Tosin on puhuttu alle metrisistä aalloista, Rolamo kertoo.

Aiemmin maanantaina yli metrin korkuisen tsunamin kerrottiin iskeneen Wajiman kaupungin rannikolle. Kashizawakin kaupungissa on ollut noin 40 senttimetrin korkuinen tsunami.

Rolamon mukaan järistykseen ja tsunamiuhkaan on Japanissa suhtauduttu rutiinilla. Useita suuria teitä on suljettu järistyksen keskuksen läheisyydessä. Myös Tokion ja Noton välillä kulkeva luotijunayhteys on keskeytetty.



Japanin hallituksen tiedottajan mukaan mitään poikkeavuuksia ei toistaiseksi ole havaittu Ishikawassa sijaitsevalla Shikan ydinvoimalalla tai muillakaan ydinvoimaloilla.