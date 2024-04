Taiwanin itäpuolella voimakas maanjäristys – tsunamivaroitus annettu

Taiwanin itäpuolella on tapahtunut voimakas maanjäristys, kertoo Japanin ilmatieteen laitos. Järistys on lähteestä riippuen ollut voimakkuudeltaan 7,4–7,5. Taipein seismologisen keskuksen mukaan järistys on Taiwanin voimakkain 25 vuoteen.