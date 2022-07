Suomen nopeimman miehen takki on huikean ennätysjuoksun jälkeen tyhjä – "Minulla ei oikein ole enää tarkoitusta tässä"

– Aika tyhjä fiilis tässä on. All time -tavoitteeni on ollut Suomen ennätyksen rikkominen, ja satasen juokseminen alle 10,20. Nyt kun ne saavutin molemmat, niin minulla ei oikein ole enää tarkoitusta tässä urheilussa. Nyt täytyy istua valmentajan kanssa alas ja miettiä uusia tavoitteita, Samuelsson pohtii.