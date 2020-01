Suomen nälkävuodet ovat olleet arka aihe yhteiskunnallisesti ja poliittisesti – 1920- ja 1930-luvulla ne pyyhittiin pois koulukirjoista

Poliittinen kehitys 1900-luvun alkupuolella sisällissotaan asti ja välittömästi sen jälkeen on Forsbergin mukaan luonut poliittisesti latautuneita ajatuksia, jotka liittyvät muun muassa ruokapulaan ja väestön radikalisoitumiseen, mikä sitten on heijastunut kansallisesti laajalevikkisiin tarinoihin, esimerkiksi koulukirjoihin.

– Perhepiireissä ja paikallishistoriallisesti sillä on varmaankin voinut olla kosketuspintaa, mutta kansallisissa yhteyksissä se on ollut vähän syrjään sysätty aihepiiri.

Vuosina 1866–1869 kuoli tai jäi syntymättä arviolta noin 150 000 ihmistä eli lähes yhdeksän prosenttia väkiluvusta. Uusissa tutkimuksissa arvio on korkeampi, jopa 10–12 prosenttia.

"Fennomaanisessa perinnössä Snellman nähdään mentorina"



Fennomaanisessa perinnössä Snellman nähdään Forsbergin mukaan oppi-isänä tai mentorina tai grand old manina. Lopulta Snellman nousee 1800-luvun loppuaikana kansallisen suurmiehen asemaan.

– 1860-luku oli poliittisessa ja valtion rakentamismielessä aika progressiivista aikaa, joten nälkävuodet on vaikea nivoa siihen, että yhtäältä tehdään paljon reformeja ja toisaalta samanaikaisesti tapahtuu tällainen katastrofi. Tämä on etenkin fennomaaneille pieni ongelma, jota on historiallisesti vaikea ratkoa, Forsberg kertoo.