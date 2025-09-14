Suomi aloitti urakkansa lentopallon MM-kisoissa tappiolla, kun se hävisi Argentiinalle erin 2–3.
Suomi aloitti ottelun upeasti ja vei kaksi ensimmäistä erää nimiinsä pistein 25–19 ja 25–18.
Kolmannessa erässä maailmanrankingissä sijalla kahdeksan oleva Argentiina sisuuntui ja vei erän 25–22.
Neljättä erää Suomi johti parhaimmillaan jo kuudella pisteellä, mutta Argentiina onnistui kääntämään erän vielä itselleen hakkuri Pablo Kukartsevin johdolla.
Ratkaisevassa viidennessä erässä Argentiina jatkoi vahvaa pelaamistaan, eikä Suomi kyennyt kunnolla vastaamaan. Erä Argentiinalle 15–11 ja koko ottelu lopulta 3–2.
Suomen ykköstykki ja koko ottelun ykköstykki oli 25 pistettä hakannut Joonas Jokela. Argentiinan tehomiehet olivat Kukartsev (20 pts) ja Luciano Palonsky (19 pts).
Suomen turnaus jatkuu tiistaina, kun se kohtaa Ranskan.