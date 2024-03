Suomen mestari kolasi kiekotonta pelaajaa törkeästi päähän – Kiekko-Espoo-tähti talutettiin kaukalosta

Lukemat 1–4 pysyivät taululla ja ensi kaudeksi SM-liigaan siirtyvä Kiekko-Espoo otti jo toisen kiinnityksensä Mestiksen välieräpaikkaan. Sarja on runkosarjassa neljänneksi sijoittuneille espoolaisille 2–0, kun jatkoon vaaditaan neljä voittoa.

Ulosajettu Simon Suoranta on kokenut hyökkääjä, joka on voittanut urallaan kaksi Suomen mestaruutta. Hän on pelannut SM-liigaa pudotuspelit mukaan lukien 394 ottelua, ja nyt hän tahkoaa kahden ulkomailla tahkotun kauden jälkeen ensimmäistä sesonkiaan Mestistä.