Suomen markkinoille tulee uusi kiinalainen automerkki

Kerroimme aiemmin , että kiinalaisten sähköautojen rantautuminen Suomen automarkkinoille on ottanut tänä vuonna ison harppauksen eteenpäin, ja pian myös kiinalainen Hongqi E-HS9 -sähkökatumaasturi pyörii Suomessa.

Hongqi on FAW-autovalmistajan merkki, joka on valmistanut isoja autoja jo vuodesta 1958.

Suomessa uutta mallia tullaan myymään sekä 6- että 7-paikkaisena versiona. Kyseessä on joka tapauksessa yli 5,2 metriä pitkä, jykevä ja luksusluokkaa kolkutteleva katumaasturi.

Molemmissa versioissa on 99 kilowattitunnin kokoinen akku.

Järkäleen hinta pyörii 80 000 euron molemmin puolin. Yllättäen seitsenpaikkainen Premium-malli on versioista edullisempi.

Sähköautojen osuus kasvaa

Tänä vuonna jo kolmannes kaikista ensirekisteröidyistä henkilöautoista on ollut täyssähköautoja. Tammi-lokakuun aikana täyssähköautoja on ensirekisteröity noin 25 000, joista yhdysvaltalaisen Teslan autoja on runsaat 5 000.