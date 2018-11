Suomen lentokenttien matkustajamäärät nousussa – Lapin joulusesongista tulossa erittäin vilkas

Finavian tuoreimmat tilastot ulottuvat lokakuun loppuun ja ne kertovat, että lentomatkustajien määrä Suomessa on tänä vuonna ylittänyt 20 miljoonan rajan.

Maan päälentokentän Helsinki–Vantaan liikennemäärien vilkastuminen jatkuu. Sen kasvuprosentti vuoden alusta on ollut noin kymmenen verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Matkustajien tämänvuotinen määrä on Helsingissä ylittänyt 17 miljoonaa. Kotimaan matkustajia heistä on runsas kaksi miljoonaa.