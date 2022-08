Suomen kiekkopomo kommentoi Kanadan jääkiekon joukkoraiskausepäilyjä – onko Suomessa tapahtunut vastaavaa?

Kanadan jääkiekkopiireissä kuohuu oikein kunnolla. Julkisuudessa on puitu vuosilta 2003 ja 2018 kahta joukkoraiskaustapausta, joista syytetään Kanadan nuorisomaajoukkueen entisiä pelaajia. On käynyt myös ilmi, että Kanadan jääkiekkoliiton rahaston varoja on käytetty maksamaan uhreille korvauksia.

Kanadan jääkiekkoliitto on saanut osakseen paljon kritiikkiä, koska asioista on vaiettu. Nyt tapauksista vaaditaan täyttä selvitystä.

MTV Urheilu tavoitti Suomen jääkiekkoliiton puheenjohtajan Harri Nummelan kommentoimaan Kanadassa tapahtuneita asioita. Nummela valitsi sanansa vastauksissaan hyvin tarkasti.

Miten näet jääkiekkoliiton puheenjohtajana tämän asian?

– Ensinnäkin voi tietysti todeta, että on selkeästi tapahtunut jotain sellaista, mitä missään nimessä ei urheilussa eikä millään muilla elämän osa-alueilla tulisi tapahtua. Tietysti asia on sellainen, että Kanadan jääkiekkoliitto on vastuussa sen asian selvittämisestä ja siihen liittyvistä jatkotoimenpiteistä, Nummela sanoi.

On myös tullut ilmi, että Kanadassa on käytetty jääkiekkoliiton rahaston varoja sovittelumaksuihin. Mitä liiton johtajana ajattelet tästä?

– Ollaan tässä asiassa julkisen tiedon varassa. En tunne siitä asiasta tarkemmin ykstyiskohtia. Niin kuin totesin, kaiken kaikkiaan on tapahtunut jotain sellaista, mitä ei urheilussa eikä millään muilla elämän osa-alueilla tulisi tapahtua. Meidän tulee tehdä yhdessä töitä, että maailma tältä osin muuttuu paremmaksi.

Näetkö että tämä on vain Kanadan ongelma, vai onko tämä kenties jääkiekossa yleisesti isompi ongelma?

– Varmaan sen voi todeta, että niin urheilussa kuin yhteiskunnan elämän osaalueilla tänä päivänä valitettavasti esiintyy monenlaista häirintää, vakavaakin sellaista ja kaikin puolin epäasiallista käytöstä. Urheilu ei ole tässä suhteessa erillinen saareke.

Onko Suomessa tullut ilmi tapauksia seksuaalisesta ahdistelusta tai hyväksikäytöstä tai syytöksiä tällaisista tapauksista teille jääkiekkoliitossa?

– Eihä Suomi sinällään ole mikään erillinen saareke. Nyt en puhu pelkästään urheilusta. Yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla valitettavasti epäasiallista käyttäytymistä pintautuu. Niin työelämässä urheilussa, politiikassa ja muilla osa-alueilla. Työtä sen täydelliseksi kitkemiseksi pitää tehdä.

Voiko tästä vastauksesta tulkita, että jotain tällaisia tapauksia on tullut ilmi?

– En tunnista suomalaisessa jääkiekossa mitään tämän kaltaista tapahtuneeksi, mistä Kanadassa puhutaan.

Onko jääkiekkoliitossa varauduttu tällaisten tapausten varalle jotenkin?

– Totta kai kaikilla organisaatioilla on omat selkeät toimintatapansa, millä epäasialliseen käyttäytymiseen puututaan. Jääkiekko ja useampi lajiliitto on tehnyt tässä suhteessa sellaista ennaltaehkäisevää työtä. Useampi vuosi sitten perustettiin tällainen Et ole yksin -palvelu, mikä antaa erityisesti nuorille mahdollisuuden kertoa, jos tällaista epäasiallista käytöstä tapahtuu. Sitä kautta päästään puuttumaan asioihin.

Nummela päätti vielä haastattelun painokkaasi lausuen: