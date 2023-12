300 000 euron tasa-arvopalkinto afgaaninaisten oikeuksia ajavalle järjestölle

Palkinto myönnetään toimijalle, joka on edistänyt sukupuolten tasa-arvoa kansainvälisesti merkittävällä tavalla. Pääministeri Petteri Orpo (kok.) luovutti 300 000 euron arvoisen palkinnon järjestön toiminnanjohtajalle Mahbouba Serajille Tampereella.

‒ Suomi on tukenut vahvasti sukupuolten tasa-arvoa ja naisten oikeuksia Afganistanissa 20 vuoden ajan. Tänäkin päivänä tuo tärkeä tuki jatkuu niin laajana kuin nykytilanteessa on mahdollista. Suomi ei unohda Afganistanin naisia, Orpo kertoi.

Valinnassa painotettiin työn vaikuttavuutta

‒ Afghan Women Skills Development Center tekee elintärkeää työtä naisten oikeuksien ja tasa-arvon puolustamiseksi. Afganistanin tilanne on äärimmäisen vaikea erityisesti naisille ja heidän oikeuksiaan ajaville järjestöille, mikä entisestään korostaa tämän vuoden voittajan tekemän työn tärkeyttä ja sen vaatimaa rohkeutta, kertoi sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.).

Afganistan on esimerkki maasta, jossa on järjestelmällisesti tukahdutettu naisten ihmisoikeuksia. Ääri-islamistinen Taleban-liike on valtaan noustuaan sulkenut Afganistanin naiset lähes kokonaan kotiin.