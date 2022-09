Suomen ja Turkin kansalainen Tomas on Turkin luovutuslistalla – kertoo MTV:lle neljän vuoden piinastaan

Yhdestä tamperelaismiehestä on tehty viime vuosina 3 oikeusapupyyntöä ja yksi luovutuspyyntö Turkin presidentin kunnian loukkaamisesta.

Suomessa yli kolmekymmentä vuotta asunut Suomen ja Turkin kaksoiskansalainen Tomas Vurunbigi kertoo keskiviikkoiltana MTV:n Asian ytimessä -ohjelmassa ensimmäistä kertaa, millaisen painajaisen keskellä hän on elänyt jo neljä vuotta.

– Suomen Nato-jäsenyyden yhteydessä on tullut turkkilaiseen mediaan minun nimeni, että Suomesta on pyydetty luovutettavaksi. Osa mediasta on kertonut minun olevan terroristi, kertoo järkyttynyt Vurunbigi.