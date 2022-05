Turkilta on tullut Suomelle viime vuosina yhdeksän luovutuspyyntöä – kaksi ihmistä luovutettu

Suomi on saanut Turkilta yhdeksän luovutuspyyntöä viimeisen reilun kolmen vuoden aikana. Oikeusministeriön mukaan näistä tapauksista kahdessa on tehty myönteinen ratkaisu eli päätetty, että henkilö luovutetaan Turkkiin. Kuudessa tapauksessa luovutuksesta on kieltäydytty. Yksi luovutuspyynnöistä on vielä käsittelyssä.