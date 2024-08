Suomen ilmastopaneeli arvostelee Petteri Orpon hallitusta liikenteen ilmastotoimien hidastamisesta: "Liikenteen sähköistymistä nopeutettava"

Jakeluvelvoitetta kasvatettava

Keskeisin heikennys ilmastopaneelin mukaan on hallituksen aikomus laskea biopolttoaineita koskevaa jakeluvelvoitetta.

– Keskeinen ajatus on ollut, että jakeluvelvoitteen alennuksilla halutaan hillitä viime vuosina kohonneita polttoaineiden hintoja. Tämä on varmasti ollut se keskeinen asia, mistä on sovittu hallitusneuvotteluissa.