Juha Sipilältä yllätysresepti: Öljy-yhtiöt maksamaan korvausta turvepeltojen viljelijöille

– Miksi me emme antaisi öljy-yhtiöiden kompensoida sekoitevelvoitetta sillä, että he maksavat viljelijälle siitä, että hän sitoo tai vähentää hiilen päästöä omalla pellollaan. Tai miksi emme antaisi elintarvikeketjun tehdä omaa toimintaansa hiilineutraaliksi niin, että he maksavat viljelijälle siitä, että viljelijä vähentää päästöjä turvepellolla, Sipilä ehdottaa.

”Olisin halukkaampi maksamaan maanviljelijöille hiilen sidonnasta, kuin kiinalaisille paistinrasvasta”

Biopolttoaineiden jakeluvelvoiteprosentti on Suomessa tänä vuonna 19,5. Tavoitteena on, että se olisi 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Tällä kuitattaisiin hallituksen päästövähennys tavoitteet

Hiilipörssi pystyyn

– EU termistössä on lokeroitu nämä päästöjen vähennystavoitteet. On liikenne-, maankäyttö- ja päästökauppasektorit. Kun puhutaan Suomen omasta hiilineutraalisuus tavoitteesta, niin siellä meillä on vapausasteita. Me voidaan tehdä se hiiltä sitomalla ja muulla sektorilla kuin millä näitä EU toimenpiteitä tehdään, Sipilä lopettaa.