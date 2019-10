Ilman latauspisteitä tai tankkauspisteitä ihmiset eivät hanki vähäpäästöisiä autoja – ilmastoministeri Krista Mikkonen puolustaa kiisteltyä ehdotustaan: ”Tämä on munakana -ongelma"

– ­­Sähköautojen ja biokaasuautojen kohdalla on tämä munakana- ongelma. Ihmiset eivät ole valmiita hankkimaan niitä autoja, jos latauspisteitä tai tankkauspisteitä ei ole riittävästi, Mikkonen puolustaa ehdotustaan.

Latausvalmiutta pitäisi rakentaa myös kaikkiin uusiin tai laajasti korjattaviin asuinrakennuksiin, joissa on yli neljä pysäköintipaikkaa.

Vihreiden hallituskumppani keskusta on vastustanut hanketta. Puolueen mielestä aikataulu on liian kireä ja kustannusarvio on alimitoitettu.