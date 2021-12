Suomen historian kallein asekauppa ratkeamassa tänään: "Tuntuisi oudolta, jos hallitus jättäisi asian killumaan"

MTV Uutiset Live kertoo ja näyttää kun tapahtuu. Se on toimitus, joka elää uutispäivää kanssasi.

– Niin paljon kuhinaa tässä on ollut, että se viittaa siihen, että tänään päätös tulee, hän totesi MTV Uutiset Liven haastattelussa.

– Tuntuisi oudolta, jos sotilaat tänään olisivat valmiita kertomaan, mikä olisi heidän mielestään paras vaihtoehto, mutta hallitus jättäisi asian killumaan. Tässähän on nimenomaan sanottu, että päätös tehdään koneen suorituskyvyn ja sen kaltaisten asioiden perusteella, eikä politiikka vaikuta.

F-35 vahva suosikki

Ensinnäkin kone on amerikkalainen, kuten Suomen nykyiset Hornetit.

– Kukaanhan ei voi tietää, mihin suuntaan käyttökustannukset menevät, mutta jotain osviittaa voi antaa se, paljonko näitä koneita on eri maissa käytössä, Ahtiainen sanoo.

– Monesti tällaiset asiat kuin varaosahuolto ja käyttökustannukset halpenevat, kun koneita on paljon käytössä. Tässä vertailussa F-35:lla on etulyöntiasema, koska niin moni maa on päättänyt näitä koneita hankkia.