MM-hiihtojen karmea Venäjä-moka aiheutti ihmetystä – Jelena Välbeltä hämmentävä puheenvuoro

Fis julkaisi muutamia päiviä sitten mainosvideon, jolla näkyy venäläiset hiihtotähdet Aleksandr Bolshunov ja Natalja Neprjajeva. Fisin maastohiihdon lehdistöpäällikkö Synne Dyrhaug myönsi, että kyse oli hänen tekemästä virheestä. Videolla näkyvät venäläistähdet aiheuttivat ihmetystä hiihtopiireissä.

– Se on tietenkin todella noloa. Se on huolimatonta ja en ymmärrä, miten näin on voinut tapahtua. Aihe on ollut valokeilassa viimeisen vuoden ajan, joten video on mielestäni todella outo. Jotain todella outoa on tekeillä, Expressenin toimittaja Tomas Pettersson sanoi Nettavisenille.

– Fis ei ole ollut maailman parhaimmasta päästä tämän asian oikein käsittelemisessä. He ovat olleet alusta alkaen melkoisen maltillisia. He ovat olleet maltillisia Venäjään kohdistuvassa kritiikissä ja heillä on ollut todella outoja argumentteja. En usko, että sillä on mitään tekemistä tämän virheen kanssa, mutta se on pieni osa palapeliä, joka osoittaa, että Fis ei osaa käsitellä asiaa kovinkaan hyvin, Pettersson totesi.

Hiihtolegenda Petter Northug kertoi oman näkemyksensä videosta.

– En ole nähnyt videota, mutta venäläisten mukanaolo ei ole välttämätöntä. He ovat olleet MM-kisoissa aiemmin, joten on vaikeaa löytää pätkiä, joissa he eivät olisi mukana. Venäläiset eivät olet videon päähenkilöitä, joten kaikki tullaan todennäköisesti unohtamaan pian, Northug sanaili.

Fisin mainosvideon tuoma huomio ei jäänyt huomaamatta Venäjällä. Maan hiihtopomo Jelena Välbe ja muut venäläiset hiihtovaikuttajat ottivat kantaa videoon.

– Tämä osoittaa jälleen, kuinka Fis ikävöi venäläisiä urheilijoita. Venäläiset hiihtäjät ovat ainoita maailmassa, jotka luovat todellista kilpailua ja tämä herättää suurta kiinnostusta yleisössä. Tällainen Fisin lehdistöpäällikön kömmähdys osoittaa, että he voivat pahoin ja ovat tylsistyneitä ilman meitä, Välbe sanoi Ria Novostille.

Venäjän maajoukkueen päävalmentaja Juri Borodavko syytti ulkomaalaisia liiallisesta politiikasta.

– En todellakaan välitä, mitä nämä russofobit sanovat. He eivät enää tiedä, mistä valittaa. Sairaita ihmisiä. En usko, että Bolshunov ja Neprjajeva voivat olla epämiellyttäviä henkilöitä tässä tilanteessa. He ovat tunnettuja johtajia hiihtomaailmassa. Heidät tunnetaan ja heitä kunnioitetaan. Ihmisten rakkaus ei katoa mihinkään eikä heidän asemansa mahtavina urheilijoina. Kaikki nämä politisoituneet ihmiset ovat tuntemattomia, Borodavko latasi.

Maastohiihdon MM-kilpailut käynnistyivät keskiviikkona. Torstaina jaetaan ensimmäiset mitalit, kun vuorossa on maastohiihdon perinteisen hiihtotavan sprintit.