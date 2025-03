Suomen entinen Lenin-museo herätti brittilehden huomion: "Ei ollut enää brändille hyväksi"

Brittilehti kiinnostui Tampereen Nootti-museosta.

Tampereelle avattiin helmikuun puolessa välissä uusi idänsuhteiden museo Nootti. Museo löytyy Tampereelta entisen Lenin-museon tiloista. Lenin-museo toimi paikalla vuosina 1946–2024.

Useat mediat ovat vierailleet museossa, mukaan lukien The Guardian. Lehden artikkelissa kerrotaan, museon aiemmasta historiasta sekä, että uusi nimi "nootti" viittaa suomenkielen sanaan, jolla tarkoitetaan diplomaattista noottia.

Nootti on ensimmäinen Suomen idänsuhteita käsittelevä museo. Uusi poliittisen historian museo taustoittaa Suomen ja Venäjän välisiä suhteita vuodesta 1917 nykypäivään. Noottia ylläpitää Työväenmuseo Werstas.

The Guardianin jutussa kerrotaan, että museo on uudistus on seurausta Venäjän Ukrainassa vuonna 2022 aloittamasta hyökkäyssodasta.

– Venäjän 2022 Ukrainaan aloittamaan hyökkäyksen jälkeen Suomesta tuli nopeasti Naton jäsen ja maat jakavat 1 330 kilometrin rajan, joka suljettiin, kun Suomi syytti Venäjää "hybridioperaatiosta" liittyen turvapaikanhakijoihin, jonka Kreml on kieltänyt, jutussa kerrotaan.

Artikkelissa kerrotaan näyttelyssä olevan nähtävillä polkupyörä, jota oli käytetty vuonna 2023 Suomen ja Venäjän rajalla, jolla turvapaikanhakija on yrittänyt tulla rajan yli.

Museonjohtaja Kalle Kallio kuvattuna Tampereella helmikuussa museon avajaisissa.AFP / Lehtikuva

The Guardian on haastattelut myös museonjohtajaa Kalle Kalliota, jonka mukaan museon entisestä nimikaimasta Vladimir Leninistä oli viime vuosina tullut "taakka".

– Viimeisen kolmen vuoden aikana kävi selväksi, ettei se ollut enää brändille hyväksi.