Kuntaliitossa arvioidaan, että tulevaisuudessa Suomessa on myös kuntia, joissa ei ole yhtäkään koulua.
Koulujen vähentyessä osalla lapsista koulumatkat voivat kasvaa kohtuuttoman pitkiksi. Asiantuntijan mukaan tämä voi johtaa siihen, että Suomeen aletaan rakentaa sisäoppilaitoksia.
MTV Uutiset haastatteli yhdeksäsluokkalaiset Miira Rossin ja Kuisma Korpelaisen, jotka opiskelevat espanjaa etäyhteyksin Naantalin saaristossa Velkuan koulussa.
Syrjäseutujen kasvavan opettajapulan vuoksi Kuntaliitossa uskotaan, että Naantalin tapainen etäopetus yleistyy ympäri Suomea.
