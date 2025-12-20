Suomen Elian Lehto on sijoittunut kymmenenneksi alppihiihdon miesten maailmancupin syöksylaskukilpailussa Italian Val Gardenassa ja sivuaa uransa parasta maailmancupin sijoitusta
Lehto lähtee joulutauolle erittäin hyvässä vireessä. Hän oli torstaina kymmenes Val Gardenan ensimmäisessä kilpailussa. Joulukuun alussa suomalainen syöksyi 17:nneksi Yhdysvaltain Beaver Creekissä. Viime kaudella hän oli kymmenes Sveitsin Crans Montanassa.
Lehto nousi syöksylaskun maailmancupissa jo komeasti kymmenenneksi.
Sveitsin Franjo von Allmen voitti Val Gardenassa, Sveitsin Marco Odermatt oli toinen ja Italian Florian Schieder kolmas.