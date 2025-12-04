Suomen Essi Pakarinen, Peppi Konsteri ja Ani Juntunen huipensivat keilailun maailmanmestaruuskilpailut naisten triokilpailun voittoon torstaiaamuna Suomen aikaa.

Kolmikko kukisti välierässä Tanskan voitoin 2–0 ja loppuottelussa Japanin voitoin 2–1.



Hongkongissa järjestetyt MM-kilpailut olivat Suomelle menestys. Pakarinen oli etevin myös naisten henkilökohtaisessa kilpailussa ja Konsterin kanssa naisten parikilpailussa.

Suomi saavutti kaikkiaan viisi mitalia. Luukas Väänänen voitti miesten henkilökohtaisen kilpailun, ja Tomas Käyhkö oli toinen.



Pakarinen sai lisäksi all event -kultamitalin, kun kaikkien kilpailujen suoritukset huomioitiin. Keilailuliiton tiedotteen mukaan Suomen mitalisaalis voi kasvaa myös toisella all event -mitalilla. Perjantaina varmistuu, saako Konsteri hopean vai pronssin.