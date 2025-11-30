Suomen Essi Pakarinen ja Peppi Konsteri ovat voittaneet kultaa keilailun MM-kisojen naisten parikilpailussa Hongkongissa.

Pakarinen ja Konsteri sinetöivät maailmanmestaruuden, kun he kukistivat loppuottelussa Singaporen Cherie ja Daphne Tanin sarjavoitoin 2–0.

Pakarinen ja Konsteri kaatoivat myös välierässä singaporelaisen parin suoraan 2–0.

Mitali on Suomelle jo neljäs Hongkongin kisoissa. Pakarinen ja Luukas Väänänen voittivat aiemmin henkilökohtaisissa kilpailuissa MM-kultaa ja Tomas Käyhkö otti MM-hopeaa.