Suomella on 200 Leopardia – Panssarivaunukomppanian päällikkö: "Maavoimien iskukykyisintä joukkoa"

Viime heinäkuussa Panssariprikaatissa varusmiespalveluksensa aloittanut Oripelto on nelihenkisen Leopard-vaunuryhmän ajaja. Alikersantti Jani Onkalon johtaman vaunuryhmän liki vuoden mittaisesta varusmieskoulutuksesta on jäljellä vielä yli neljä kuukautta.

Suomella on 200 Leopardia

Leopard-vaunumiehistön koulutusnopeus on noussut puheenaiheeksi, koska useat länsivaltiot ilmoittivat tammikuussa antavansa Ukrainalle taistelupanssarivaunuja. Myös Suomi on kertonut osallistuvansa Ukrainalle suunnattuun Leopard-hankkeeseen. Suomella on sata Leopard 2A6 -vaunua ja sata vanhemman 2A4-mallin vaunua.