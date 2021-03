Suomeen voi tulla ensi viikolla jopa yli 100 000 Astra Zenecan rokotetta – mutta voiko niitä käyttää?

Aiempina viikkoina Suomeen on tullut rokotteita huomattavasti vähemmän. Esimerkiksi viime viikolla lukema oli 125 000.

– Tämä johtuu Astra Zenecan määrien vaihteluista. Täytyy heti sanoa, että tämä on aika epävarmaa, sillä Astra Zeneca on vähentänyt rokotemääriä päiviäkin aikaisemmin ennen toimitusta, selventää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erityisasiantuntia Mia Kontio.

Pfizerin ja Biotechin rokotetta on puolestaan tullut Suomeen luvatusti, Kontio kertoo.

Nurinkurista toimituksissa on se, että Suomessa Astra Zenecalla rokottaminen on tällä hetkellä keskeytetty epäiltyjen haittavaikutusten vuoksi. Muutamilla potilailla on todettu harvinaisia veritulppia rokottamisen jälkeen. Syy-yhteydestä itse rokotteeseen ei ole varmuutta.