Suomea järkyttäneestä Koskelan surmasta tulossa käräjätuomio – näin kauan alaikäinen ensikertalainen istuu murhasta enimmillään

Käräjäoikeus antoi asiassa keväällä välituomion, jossa se katsoi syytettyjen toimineen pääosin syytteessä kuvatulla tavalla. Pojat määrättiin samalla mielentilatutkimukseen, jonka mukaan he olivat tapahtuma-aikaan syyntakeisia eli ymmärsivät tekonsa.

Nyt annettavassa varsinaisessa käräjätuomiossa oikeus ottaa kantaa syytettyjen osallisuuteen, rikosnimikkeeseen ja rangaistukseen. Syyttäjä on vaatinut heille murhasta nuorina henkilöinä 12 vuoden, 11 vuoden sekä yhdeksän ja puolen vuoden vankeusrangaistuksia.

Nuoret istuvat rangaistuksesta kolmanneksen

– Alle 18-vuotiaana tehdystä murhasta rangaistusasteikko on 2–12 vuotta. Lisäksi 15–20-vuotiaina rikokseen ensikertalaisina syyllistyneet istuvat rangaistuksesta vain kolmanneksen. Eli jos tuomitaan 12 vuoden vankeuteen, alaikäinen ensikertalainen pääsee siitä neljä vuotta istuttuaan, Tolvanen selittää.

– Lisäksi siinä on vielä sellainenkin huojennus, että yleensä kuusi kuukautta ennen vapauttamista voi päästä valvottuun koevapauteen, Tolvanen huomauttaa.

Rangaistus ei lopu vapaaksi pääsemiseen

Tolvasen mukaan lainsäätäjä on katsonut, että elinkautinen vankeus olisi nuorille kohtuuton, koska heidän kehityksensä on vielä kesken eivätkä he ole täysi-ikäisten lailla kypsiä harkitsemaan tekojaan.