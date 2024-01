Venäjä-pakotteita epäillään rikotun miljoonien eurojen edestä, joukossa 3 500 dronea – käräjäkäsittely alkaa

43-vuotias Temin on Luminor- ja Siberica-nimisten yhtiöiden toimitusjohtaja. Yritystiedoissa Luminorin toimialaksi on ilmoitettu huolinta ja rahtaus ja Siberican toimialaksi varastointi.

Tulli on epäillyt, että yritysten toiminnassa on rikottu Venäjän-vastaisia pakotteita. Tulli on aiemmin kertonut, että EU:n pakotteiden alaisia tuotteita olisi päätynyt Venäjälle yli kolmen miljoonan euron arvosta.