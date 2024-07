Suomalaisvalmentaja Bayern Münchenin peräsimeen!

– On suuri kunnia päästä valmentamaan Bayern Münchenia, yhtä suurimpia ja parhaiten organisoituneita urheilubrändejä koko maailmassa. Meillä tulee olemaan erittäin kilpailukykyinen joukkue, johon fanit voivat luottaa ja josta he voivat olla ylpeitä, Herbert kommentoi seuran tiedotteessa .

65-vuotias Herbert on valmentanut Saksan maajoukkuetta syksystä 2021 lähtien. Hän on johdattanut miehistönsä menestyksekkäästi EM-pronssille vuonna 2022 ja maailmanmestaruuteen vuotta myöhemmin.

Pääsarjatasolla Herbert on valmentanut aiemmin niin Suomessa, Itävallassa, Saksassa, Ranskassa, Kreikassa, Venäjällä kuin NBA:ssakin. Maajoukkuetasolla Herbertillä on kokemusta myös Georgian, Kanadan ja Suomen nuorisomaajoukkueiden peräsimestä.

Bayern München on voittanut kuusi Bundesliigan ja viisi Saksan cupin mestaruutta. Euroliigassa joukkue on edennyt parhaimmillaan puolivälieriin. Seuran edellinen suomalainen on Petteri Koponen, joka edusti seuraa vuosina 2018–20.