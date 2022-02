Suomalaisurheilijan olympiaunelman taustalla mielenkiintoinen kuvio: Naisleijonalta saatu vinkki johdatti ex-liigakiekkoilijan pakeille

– On ollut paljon vaikeita vuosia, ja töitä tämän eteen on tehty. Tuntuu, että kuulun tänne, luistelija sanoi sunnuntain mediatilaisuudessa.

Irti pääsemisen esteenä on ollut solmuja, jotka Saarisen taustajoukkoineen on pitänyt avata. Hän varmisti maapaikan jo viime kaudella, mutta kesän polvivamma sotki olympiakauteen valmistautumista. Loppuvuodesta kiusasivat flunssa ja norovirus, mutta tammikuun EM-kilpailuissa kunto oli jo nousussa.

– Lyhytohjelma on lempiohjelmani, josta nautin tosi paljon. Se tuntuu aina ihanalta, ja on ollut vahvuus tällä kaudella. Lähden hakemaan puhdasta suoritusta. Sillä pääsee jatkoon.

Naisleijonien Petra Nieminen vinkkasi Näppilästä

Saarinen on jo toista kautta jakanut aikansa Tampereen ja Oberstdorfin välillä. Syksyt 22-vuotias luistelija on viettänyt pääosin Saksassa, mutta kilpailujen välissä hän on jäänyt Suomeen harjoittelemaan Minna Järvisen ja fysiikkavalmentaja Jarkko Näppilän opein.

– Jenni on todella sitoutunut. Hän on välillä armoton. Vaativa ja ihana urheilija.

"Itseohjautuva ja tunnollinen"

– Jenni on valmennettavana erittäin itseohjautuva ja tunnollinen, mikä on tehnyt tästä taipaleesta palkitsevan. Jenni on alusta asti ollut avoin ja rehellinen, mikä on mahdollistanut toimivan vuorovaikutuksen.