Suomalaistutkijan mukaan Trumpin puhe oli retorisesti vakuuttava ja konkreettisempi kuin Bidenin vastaava – napakat sloganit kiinnittivät huomion

– Ottamatta kantaa väitteiden todenmukaisuuteen, se oli mielestäni retorisesti aika vakuuttava. Hän väitti tehneensä asioita ja antoi konkreettisia esimerkkejä siitä, miten hänen hallintonsa on onnistunut ja siitä, mitä hän tulee tekemään tulevana kautena.

– Jos ajattelee yhdysvaltalaisten äänestäjien kannalta, niin tässä oli hyvin paljon enemmän asiaa. Bidenin puheen jälkeen ei ollut minkäänlaista käsitystä siitä, mitä tulee tapahtumaan muuta kuin että on kauniita tunteita ja myötätuntoa.

Puhe suunnattu liikkuville äänestäjille

– Hän väitti saaneensa Nato-maat maksamaan enemmän ja tappoi TPP:n (Tyynenmeren vapaakauppasopimus), mikä on ihan totta. Sitten näistä ympäristöasioista ja veronleikkauksista puhuessaan hän onnistui mielestäni tosi hyvin.

Tämä kuva ei tosin vastaa totuutta, sillä Trump on presidenttinä ajautunut republikaanien puoluekoneiston peruskonservatismiin.

– Hän väitti, että on pitänyt kaikki lupaukset, kun taas Joe Biden tulee pettämään. Ja että Biden ei ole mikään pelastaja niin kuin hän itsensä kuvasi omassa puheessaan, vaan tulee viemään työpaikat Kiinaan.

Sosialismiväite tyhjä

Heiskanen ei myöskään usko, että Bidenin leimaaminen sosialistiksi olisi kovin tehokas strategia, sillä entinen varapresidentti on kaukana demokraattien vasemmasta laidasta.

– Se voi tietysti olla, että ne omat äänestäjät uskovat sen sosialismin uhkan, koska heidän mielestään kaikki demokraatit ovat sosialisteja. Mutta se on täysin tyhjä väite sinällään.

Tuleeko kannatuspomppua?

Heiskasen mielestä on mielenkiintoista nähdä, tuoko puhe Trumpille pomppua mielipidemittauksiin. Istuvan presidentin seuraava mahdollisuus Bidenin suoraan haastamiseen on syyskuun lopussa, jolloin vuorossa on ensimmäinen tv-tentti.