Suomalaistutkija: Hallituksen linjaukset ja eristystoimet ovat olleet hyödyllisiä – pahimmat skenaariot ehkä väistetty: "Jokainen pysäytetty tartuntaketju on tärkeä"

– Jos katsomme aineistoja, eli kuinka paljon meillä on laboratoriovarmennettuja tapauksia sekä kuinka paljon meillä on potilaita sairaaloissa ja tehohoidossa, niin näiden pohjalta leviämisnopeudessa on huomattu lievä muutos parempaan, toteaa Aalto-yliopiston tilastotieteen apulaisprofessori Pauliina Ilmonen.