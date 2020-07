Suomalaisten suosimille lomasaarille pääsee taas lentäen – turistikauden onnistuminen on hyvin tärkeää Kreikalle

Kreikka on tänään käynnistänyt lentoliikenteen maan lomasaarille. Maa pyrkii pelastamaan osan turistisesongin tulovirrasta, joka on tyrehtynyt koronaviruspandemian takia.

Kreikka on onnistunut pitämään koronaviruksen hyvin aisoissa. Maassa on todettu noin 3 400 koronavirustartuntaa ja virukseen liittyviä kuolemia on hieman alle 200. Miljoonaa asukasta kohti kuolemia on Kreikassa 18, Suomessa vastaava luku on 59.