Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkki varastettu hautausmaalta Mäntsälässä: "Valtavan suuri menetys"

Seurakunnan mukaan Karjalan neito -niminen muistomerkki varastettiin todennäköisesti torstain ja perjantain välisenä yönä. Muistomerkistä on jäljellä vain jalusta.

Tapauksesta on ilmoitettu poliisille. Seurakunta pyytää ilmoittamaan mahdollisista havainnoista hautausmaavastaavalle.

Muistomerkki kuvaa Karjalan neitoa, jonka sylissä on särkynyt kannel. Veistos on Mäntsälän karjalaisten lahjoittama. Sen on veistänyt professori Heikki Varja vuonna 1965.