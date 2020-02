Suomalaisten onnellisuus on laskussa – tyytyväisimmistä kunnista vain kaksi pärjäsi aiempaa paremmin: "Ihmiset toivovat jotain syytä olla onnellisempia"

– Sanoisin, että suomalaiset ovat hieman kriittisempiä. Se on näkynyt monella toimialalla. Ihmiset toivovat jotain syytä olla onnellisempia, EPSI Ranking Finlandin maajohtaja Heidi Laitinen arvelee.

Mielikuvat ja pehmeät arvot merkitsevät

EPSI Rankingin tutkimuksen mukaan ihmiset ovat pääsääntöisesti sitä onnellisempia, mitä enemmän he tienaavat. Haastatteluissa palkat eivät kuitenkaan nousseet esille.

Laitisen mukaan mielikuvilla ja yhteisöllisyydellä on huomattavaa vaikutusta tyytyväisyyteen.

– Jos ihmiset ajattelevat, että kunta välittää asioistaan, niin ihmiset ovat tyytyväisempiä. Jos on paljon yhdistys- ja seuratoimintaa, niin ihmiset kokevat olevansa yhteisöllisempiä, ja sitä kautta tulee turvallisuuden tunne, Laitinen kertoo.

– Kaikkea ei tarvitse löytyä omasta kunnasta, kunhan peruspalvelut ovat kunnossa. Tärkeämpää on, että kulkuyhteydet muualle ovat hyvät, Laitinen selvittää.

Nuoret viihtyvät kaupungeissa

Hyvätuloiset kauniaislaiset ovat onnellisia



Tyytyväisimmät asukkaat löytyvät edelleen Espoon ympäröimästä Kauniaisista, joka on Suomen pienin kunta.

Kauniainen on monien muidenkin tilastojen kärkikahinoissa. Vajaan 10 000 asukkaan kunnassa on Suomen pienin kuntaveroprosentti ja toiseksi kalleimmat asuinneliöt.

– Paljon on myös asioita, jotka eivät suoraan liity kaupunkiin: Pieni koko, yhteisöllisyys, rauhallisuus ja luonnonläheisyys, Masar jatkaa.

Kauniainen on paitsi Suomen onnellisin kunta, niin myös selvällä marginaalilla hyvätuloisin.

– Olemme tunnustaneet sen tosiasian, että koska täällä on aika hyvin toimeentulevaa väkeä, niin silloin heillä on mahdollisuuksia käyttää palveluita ja hyvinvointi on korkealla tasolla, Masar myöntää.