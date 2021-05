Kuntien palveluihin ollaan enimmäkseen tyytyväisiä, paljastaa vaalikone – päätöksentekoon halutaan enemmän kuntalaisten mielipiteitä

– Ihan kestosuosikki on kirjastopalvelut. Ylipäätään sellaiset palvelut, joita käytetään paljon. Kulttuuri-sivistyspalvelut ovat sellaisia joihin ollaan kaikkein tyytyväisimpiä. Kirjastopalvelujen lisäksi liikuntapalvelut, kansalais-työväenopistot, nuorisopalvelut, Pekola-Sjöblom luettelee.

Kuuluuko kuntalaisen mielipide?

– Tässä on hirvittävän isot erot yksittäisten kuntien välillä. Pienissä kunnissa, joissa etäisyys kuntalaisten ja päättäjien välillä on pienimpi, niin siellä on helpompi rakentaa luottamusta, kuulla kuntalaisten ääntä. Toisaalta ne ovat sitten haavoittuvaisempia. Jos päätöksenteossa tulee ristiriitoja, niin se heijastuu vielä helpommin kuntalaisten mielipiteisiin, Pekola-Sjöblom sanoo.