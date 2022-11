Suomalaistähdellä uskomaton tilasto – 140 ottelua ilman jäähyjä: "En tiedä, pitääkö siitä olla ylpeä vai onko se kiusallista"

Kauppi ja hänen kaksoissiskonsa Veera Kauppi siirtyivät Ruotsiin vuonna 2018. Veera Kauppi on valittu useamman kerran maailman parhaimmaksi pelaajaksi, mutta yhdessä tilastossa hän on siskoaan perässä. Oona Kauppi on pelannut 140 ottelua Ruotsissa, kun otetaan huomion cup-, sarja- ja pudotuspelit. Näissä otteluissa hän ei ole saanut ollenkaan jäähyminuutteja.

– Vau! Mielenkiintoinen tilasto. En tiedä, pitääkö siitä olla ylpeä vai onko se vain piinallista. Se on oikeastaan aika sairasta. Joku sanoi minulle, että minulla pitäisi olla ainakin yksi jäähy, mutta olen tyytyväinen, että en ole ottanut yhtäkään. Kuinka tätä voi oikein ajatella? Tämä tulee jonain päivänä kostautumaan minulle, Kauppi sanoi Expressenille.

Kauppi luuli, että hän oli ottanut jäähyn ensimmäisellä kaudellaan, mutta tilanteessa ehti tulla maali ennen jäähyn toimeenpanoa.

MM-kisoissa jäähyt ovat myös jääneet vähiin. Viimeisin on tullut vuoden 2019 Sveitsin kisoista. Kaupilla on oma teoriansa, miksi hän on onnistunut välttämään jäähypenkillä istumisen.

– On olemassa sääntöjä ja minä olen sellainen ihminen, jonka täytyy noudattaa niitä. En pidä huijaamisesta, joten se tulee sieltä. Sitten on tietenkin ollut hiukan tuuria. Joskus on tehnyt jotain mailan kanssa, Kauppi totesi.

Veera Kauppi sai ensimmäisellä kaudellaan kaksi jäähyä ja toisen aikana Oona Kauppi teki 1+1 tehot alivoimalla.

– Nyt vihdoin olen löytänyt sen! Siinä olen parempi kuin Veera. Voin sanoa hänelle, että minulla on tässä parempi tilasto, Kauppi sanoi.

Kaupista on neljän ja puolen kauden alkanut tuntumaan, että nyt voisi olla aika ottaa ensimmäinen jäähy.

– Minun täytyy ottaa joku tällä kaudella! Sinä päivänä, kun saan jäähyn, aion nauraa ja sanoa tuomarille, että kiitos, tämä oli ensimmäiseni. Mutta en halua ottaa sitä mistään tyhmästä tai vaarallisesta pelaamisesta. Se olisi todella piinallista, jos saisi etäisyydestä rangaistuksen, Kauppi totesi.