Levin maailmancupin pujottelukisassa upeasti palkintopallille yltänyt Eduard Hallberg ällistyi nähtyään aikansa maalissa.
Hallberg palautti Suomen miehet maailmancupin palkintopallille 18 vuoden tauon jälkeen yltämällä Levin kisassa kolmanneksi.
– Vaikea laittaa sanoja, mutta ihan uskomatonta. Tosi, tosi, tosi siistiä, Hallberg huokasi Levin kisajärjestäjien jakamalla videolla.
Avauskierroksen jälkeen viidentenä ollut Hallberg laittoi toisella laskullaan kaiken peliin.
– Lähti ihan hyvin. Sitten tuli aika iso virhe ja ajattelin, että se oli siinä, mutta sitten sain taas suksen kulkemaan semihyvin, Hallberg kertoi
– Yritin vain laskea niin kovaa kuin mahdollista. Kuulin vielä yleisöä lopputasanteella, ja siinä yritin ottaa kaiken ulos. Vihreä valo taulussa oli aika yllättävää, mutta tosi siistiä.
Hallberg jäi vain 0,57 sekuntia kisan voittaneesta Brasiliaa edustavasta Lucas Pinheiro Braathenista. Palkintopallisijan hän varmisti vain neljän sadasosan erolla ennen Britannian Laurie Tayloria.
Suomalaismies oli viimeksi yltänyt alppihiihdon maailmancupissa palkintopallille joulukuussa 2007, kun Kalle Palander juhli Italian Alta Badian suurpujottelun kolmospallilla uransa viimeiseksi jäänyttä palkintosijaa.