Suomalaispuolustaja mukana historiallisessa saavutuksessa – "Kyllä me juhlitaan tänään"

Sundin edustama Rögle voitti CHL-mestaruuden kukistamalla Tapparan finaalissa 2-1-lukemin. Kotiyleisön edessä pelannut ruotsalaisseura näytti jo avaushetkistä lähtien olevansa valmis taistelemaan voitosta.

– Me menimme sillä taktiikalla, että keskitymme omaan peliin. Tiedämme, että kotiyleisö on hirveän iso apu. Fantastinen yleisö tänään. Ensimmäinen erä näytti vähän siltä, että me oikeasti haluamme tätä, Sund analysoi.

CHL-mestaruus on Röglen seurahistorian ensimmäinen mestaruus. Viime vuosien aikana Rögle on nostanut profiiliaan komealla tavalla ja se on noussut Ruotsin kärkiseurojen joukkoon.

– Se on iso juttu. Tämä organisaatio on mennyt hirveästi eteenpäin viime vuosina. Meillä on jotain hyvää täällä käynnissä. Toivottavasti tämä antaa lisää boostia ja saamme hyvän loppukauden tähän, Sund sanoo.

Vaikka SHL-kausi jatkuukin Röglen osalta hyvinkin pian, aikoo joukkue juhlistaa CHL:n voittoa asiaankuuluvalla tavalla.