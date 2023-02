Kommentti: Tämän takia Tapparan CHL-mestaruus on iso juttu koko Suomi-kiekolle

On tärkeää, että Suomi-kiekon isoja kynnyskysymyksiä perataan niin kiekkopiireissä kuin mediassa. Iänikuinen toteamus siitä, miten ”tyytyväisyys tappaa kehityksen” on enemmän kuin paikallaan.

On tärkeä suhteuttaa asioita. Kehitettävää löytyy, mutta on myös paljon tahoja, joita voi kehua.

Tapparan nykyjoukkue on kuin hienostunut taideteos, jota arvostettu maalari on tehnyt antaumuksella jo vuosien ajan. Tappara on kylmän viileä rokottaja, kun sille tarjoaa ylivoimasauman. Se on kuin voimannostajien vuosikokous, kun yritteliäs hyökkääjä yrittää kammeta itsensä maalintekosektorille. Ennen kaikkea se on äärettömän hyvä joukkue, jolla on loistava kärki, paljon laatua ja paljon voittavia pelaajia.