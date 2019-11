Suomalaisperhe jäi jumiin Edinburghiin – Finnairin asiakaspalvelusta on ollut huonosti apua: "Chattibotti ei ihan ymmärtänyt lakkoon liittyviä kysymyksiä"

Asiakaspalvelussa pahoja ruuhkia

Teemu Kantelinen kritisoi sitä, että Finnairin asiakaspalveluun on ollut hankala saada yhteyttä. Linjat ovat olleet ruuhkautuneita, eivätkä he ole päässeet millään kielellä edes asiakaspalvelunumeron jonoon. Myös verkon palvelu on tökkinyt.