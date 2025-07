Linnatuomio vuosikymmenten takaa löi näpeille – tähtipelaaja pulassa

Golfin yhdysvaltalaistähti Harris English joutuu todennäköisesti tulemaan toimeen ilman luottocaddietaan Eric Larsonia seuraavissa kilpailuissa Isossa-Britanniassa.

Yhdysvalloista Britanniaan matkustavien viisumiehtoja on kiristetty hiljattain, mikä on aiheuttanut ongelmia Larsonille. Hänellä on nimittäin rikosrekisterissään vankeustuomio vuosikymmenten takaa.

Larson istui kymmenen vuoden ja kolmen kuukauden mittaisen tuomion kokaiinin välittämisestä, mutta on sittemmin elänyt lain oikealla puolella, toimien huippupelaajien caddiena.

English, joka sai kuulla Larsonin menneisyyden ongelmista vasta hiljattain, pelaa tällä viikolla arvostetussa Scottish Openissa. Se toimii myös valmistavana kisan ensi viikon major-kilpailuun The Openiin.

Golfin maailmanlistalla 19. sijalla oleva, paikkaa myös Ryder Cupista jahtaava English on kääntänyt kaikki kivet saadakseen Larsonin Britanniaan. Hän on ottanut yhteyttä jopa Warren Stephensiin, Yhdysvaltojen suurlähettilääseen Britanniassa.

– Kyse on vain siitä, että oikeat ihmiset näkisivät tämän. En ymmärtänyt, kuinka monimutkainen prosessi on. Joku näkee, että tällä kaverilla on ollut jotain menneisyydessään 30 vuotta sitten, ja hän on ollut kaidalla tiellä 20 vuotta. Kuinka kauan tämä asia leimaa häntä? English hämmästeli tiistaina.

English aloittaa Scottish Openin torstaina ilman kahdeksan vuotta hänen apurinaan toiminutta Larsonia. Hänen caddienaan toimii Joe Etter, mutta ensi viikolla hän tarvitsee todennäköisesti taas uuden mailapojan, sillä Etter toimii The Openissa David Thompsonin caddiena.

– Joe oli suunnitelma B:ni (The Openiin). Nyt tarvitsee uuden suunnitelma B:n.