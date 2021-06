Suomalaisopiskelijoiden USA-unelmat ovat särkymässä, sillä viisumia ei juuri nyt saa: "Olen tehnyt vuosikaudet töitä, että pääsisin Yaleen"

Yhdysvaltain Helsingin-suurlähetystössä on ongelmia viisumihakemusten käsittelyssä. Hakemusruuhkat koskettavat korkeakouluopiskelijoita, jotka ovat lähdössä Yhdysvaltoihin vaihtoon tai opiskelemaan. Vaikka Matikaisella ja Haverisella on lähes kaikki valmiina lähtöä varten, muutto näyttää yhtäkkiä epävarmalta.

– Viime viikkoina on selvinnyt, ettei kesälle ole aikoja. Olen yrittänyt tavoitella suurlähetystön edustajia, mutta sähköposteihin tai puheluihin ei ole vastattu.

Viisumiaika vasta ensi vuodelle

Yhdysvaltain Helsingin-suurlähetystön virkamies William Couch tunnustaa ongelman olemassaolon. Couch toteaa, että viisumien käsittelyyn tarvitaan huomattavasti enemmän aikaa kuin pelkään haastatteluun kuluisi. Henkilökuntaa hakemusten käsittelyyn on rajatusti.

Suurlähetystössä on kasautunut useita asioita ruuhkaksi asti koronan aikana. Tämä hidastaa Couchin mukaan viisumiasioiden käsittelyä.

Lisäksi Couch toteaa, että suurlähetystön on palveltava viisumiasioissa ensin Yhdysvaltojen kansalaisia. Sen jälkeen tulevat maahanmuuttajien viisumit ja lopulta muut.

Peruuntumisesta kovat maksut

Matikainen uhkaa menettää melkein 3 000 euroa erilaisten vaihtoon liittyvien kustannusten takia. Hän oli jo maksanut vuokransa Mississippiin sekä monia hakemukseen liittyviä maksuja. Hän on myös maksanut viisumilupamaksuja.

– Viisumihakemukseen on mennyt useita satoja. Rahallinenkin puoli harmittaa, hän sanoo.

Matikaisella ja Haverisella on kuitenkin vielä yksi oljenkorsi.

Molemmat turvautuvat nyt hätäaikoihin, joita on mahdollista hakea, kun on saanut suurlähetystöstä ajan. Hätäaikojen avulla he voivat vielä saada viisumiajan nopeasti. Takeita siitä ei kuitenkaan ole.