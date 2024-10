Jysk järjestää megabileet henkilökunnalle – myymälät kiinni

JYSK Suomi sulkee suuren osan myymälöistään sunnuntaina 17. marraskuuta. Syynä on se, että yritys järjestää henkilökunnalleen JYSK Awards -gaalan edellisiltana.

"Jo perinteeksi muodostunut" gaala järjestetään tänä vuonna Turun Logomossa 16. marraskuuta. Sen juontaa näyttelijä ja koomikko Christoffer Strandberg . Pääesiintyjänä on Portion Boys.

Henkilöstöjuhlaan on Jyskin tiedotteen mukaan kutsuttu kaikkiaan yli 965 firman työntekijää, jotka työskentelevät Suomen 93 myymälässä, pääkonttorilla ja asiakaspalvelukeskuksessa.

Työntekijät palkitaan bonuksella

Norjassa juhlittiin jo

Jyskin perustajalla, tanskalaisella Lars Larsenilla , on ollut tapana kutsua kaikki yrityksen työntekijät eri puolilla maailmaa vuosittaiseen juhlaan, kertoo ruotsalaislehti Aftonbladet .

Ruotsissa juhlitaan 9. marraskuuta. Tilaisuuteen on ilmoittautunut 1 300 ihmistä. Juhlassa on tarkoitus tarjoilla muun muassa kolmen ruokalajin illallinen.

Vuonna 1979 perustetulla yhtiöllä on noin 3 300 myymälää kaikkiaan 48 maassa. Pohjoismaiden lisäksi Jysk löytyy muun muassa Valko-Venäjältä ja Singaporesta. Työntekijöitä ketjulla on on maailmanlaajuisesti noin 30 000.