Suomalaislupaus debytoi NHL:ssä – "Se oli aika upeaa"

Pittsburgh Penguinsin kotiottelussa nähtiin viime yönä suomalaishyökkääjän debyyttipeli, kun Kärppien kasvatti Ville Koivunen astui ensi kertaa NHL-kaukaloon.

Koivunen, 21, kutsuttiin perjantaina NHL-seuran riveihin tehtyään hurjaa jälkeä farmiliiga AHL:stä. Suomalaislupaus sai heti yli 17 minuuttia jäällä Ottawa Senatorsia vastaan ja laukoi muun muassa kahdesti kohti maalia.

– Se tuntui hyvältä, on aina hauska voittaa. Olin melko innoissani koko pelin ja todella iloinen debyytistä. Tulokaskierros pelin alla jännitti hieman, mutta en kaatunut joten olen tyytyväinen siihen, Koivunen sanoi hymyssä suin median edessä.

Kamppailu ratkesi vasta jatkoajalla Pittsburghin 1–0-voittoon, kun ainokaisesta vastasi kapteeni Sidney Crosby. Kyseessä oli Crosbyn NHL-uran 97. voittomaali.

Koivunen ja Crosby.2025 NHLI

Koivunen oli innoissaan siitä, että pääsi pelaamaan pitkäaikaisen idolinsa rinnalla.

– Se oli aika upeaa. Hän on niin hyvä pelaaja, ja se mitä hän on tehnyt tälle organisaatiolle ja koko jääkiekolle on todella hienoa, Koivunen hehkutti.

– Kaikki pelaajat auttoivat minua tänään paljon ja käskivät minua vain pelaamaan omien vahvuuksieni mukaan. Siitä oli paljon apua.

Koivunen on tehnyt huimaa jälkeä AHL:n puolella. Suomalaishyökkääjä on pelannut 62 ottelussa ja johtaa tällä hetkellä joukkueensa Wilkes-Barre/Scranton Penguinsin maalipörssiä (21), syöttöpörssiä (34) ja tehotilastoa (55).

Hän ei myöskään ainoastaan johda AHL:n tulokkaiden pistepörssiä, vaan on myös liigan koko pistepörssin kahdeksas kaikkien pelaajien joukossa.