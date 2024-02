Alzheimerin tautiin on käytössä ennennäkemätön lääke – myyntilupa Suomessa jo ensi vuonna?

Yhdysvalloissa on otettu viime vuosina käyttöön kaksi uudenlaista lääkettä, joista toinen ei saanut myyntilupaa Euroopassa, mutta toisen käsittelyprosessi on vielä kesken. Rinteen mukaan päätöksen pitäisi tulla lähiaikoina.



– Nämä lääkkeet ovat siitä ennennäkemättömiä, että ne vaikuttavat nimenomaan Alzheimerin taudin sairausprosessiin, eivätkä ole pelkästään oireita lievittäviä. Jos tällä hetkellä käsittelyssä oleva lääke saa myyntiluvan, on mahdollista, että saamme sen käyttöön jo ensi vuonna, Rinne sanoo.