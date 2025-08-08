Suomalaisjuoksija: Outo tapaus kansainvälisessä kisassa

Pikajuoksija Lotta Kemppinen koki melkoisen yllätyksen Belgradissa.

Kemppinen juoksi Serbiassa kansainvälisissä kisoissa 100 metrin finaalin kolmanneksi ajalla 11,25.

Suomalaisen alkueräjuoksu piti kuitenkin SUL:n tiedotteen mukaan sisällään "mojovan yllätyksen".

– Alkuerässä tapahtui harvinainen juttu, jota en ainakaan itse ole ennen kokenut. Radalla oli kaksi maaliviivaa. Toinen 90 metrin ja toinen 100 metrin kohdalla. Minä ja moni muukin lopetti alkuerässä sille ensimmäiselle viivalle, mutta onneksi täällä oli kaksi juoksua, Kemppinen kertoo tiedotteessa.

Kolmanneksi loppukilpailussa juossut Kemppinen jätti taakseen muun muassa jamaikalaisen 11 sekunnin alittajan Krystal Sloleyn.

Viikonvaihteen Kalevan kisoissa Espoossa 100 metrin mestaruuden voittanut Kemppinen on tällä kaudella juossut 11,19. Hän kilpailee seuraavaksi Belgiassa viikonvaihteessa.