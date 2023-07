Suomalaisille matkoja markkinoiva virolaisyritys on maksukyvytön

Virolainen matkatoimisto Miliam Travel OÜ on ajautunut maksukyvyttömäksi. Suomen Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) muistuttaa, että korvauksia on haettava viimeistään elokuun loppuun mennessä.

Matkustajien maksamat matkapaketit ja käyttämättömät pakettilahjakortit korvataan yrityksen asettamasta vakuudesta, kun matkanjärjestäjästä tulee maksukyvytön. Jos matka on maksettu luotolla, kuluttaja voi valita, hakeeko hän korvausta vakuudesta vai esittääkö korvausvaatimuksensa luotonantajalle.

Myös ne matkustajat, jotka ovat hankkineet yhdistettyjä matkajärjestelyjä, ovat oikeutettuja hyvitykseen. Hyvitystä matkanjärjestäjän vakuudesta ei kuitenkaan saa, jos matkustaja on ostanut matkanjärjestäjältä vain yhden palvelun, kuten pelkän lentokuljetuksen tai majoituksen.

Korvauksia on haettava Viron kuluttajansuojaviranomaisen verkkosivuilta.

Korvausta voi hakea englannin- tai vironkielisellä hakemuksella, jos matka on maksettu etukäteen. Mukaan on liitettävä varausvahvistus, kopio maksukuitista, kopio mahdollisesta aiemmasta kirjeenvaihdosta matkanjärjestäjän kanssa sekä muita dokumentteja, jotka voivat olla olennaisia.

Jos matka on maksettu luotolla, hyvitystä voi vaatia luotonantajalta.

Jos matka on maksettu debit-kortilla eli maksu on veloitettu suoraan tililtä, rahanpalautuksen voi saada pankilta, jos pankki on korttiehdoissaan tai muutoin tähän sitoutunut.