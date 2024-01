Jukurit-tähti Niko Huuhtasen ympärillä kuhisee – "Keskustelemme seurojen kanssa"

Julkaisun tietojen mukaan 20-vuotias hyökkääjä on käynyt ensi kautta koskevia neuvotteluja SHL:n Röglen ja Örebron kanssa.

– SHL:ssä on kiinnostusta ja keskustelemme seurojen kanssa, Bäckström sanoo.

Kuluvalla sesongilla lento on ollut entistä hurjempaa. 35 pelatun ottelun jälkeen Huuhtasella on kasassa 13+19=32 pistettä. Hän on joukkueensa paras pistemies.