Suomen Eero Hirvonen puhkui hyvää hiihtokuntoa yhdistetyn miesten maailmancupin yhteislähtökilpailun hiihto-osuudella ja oli viides, mutta hän oli pettynyt sunnuntain kokonaisuuteen.

– Turha reissu, kun emme pääse edes hyppäämään tänään, Hirvonen sanoi, kun iltapäivän mäkiosuuden kohtalo oli vielä epäselvä Kuusamon Rukalla.

Hirvosen hiihtokunnon ympärillä riitti kysymysmerkkejä ennen viikonloppua, mutta kahdeksas sija perjantaina oli jo vahva työnäyte. Lauantaina Hirvonen oli 22:s, ja sunnuntain yhteislähdöstä ei ollut paljon tarjolla.

– En odottanut, että lähden ladulle 16. rivistä ja sijalta 45:s tai jotain tällaista. Lähtöjärjestys määräytyi jostain syystä viime kauden yhteislähtökilpailujen mukaan. Oli tekemätön paikka ehtiä kärkiporukan mukaan.

– Fyysisesti tuntuu hyvältä, mutta ottaa päähän, kun ei hypätä, myös hyvää mäkikuntoa Rukalla väläytellyt Hirvonen tuumi.

Hirvonen jäi hiihto-osuudella 15,3 sekuntia itävaltalaiskärki . Norjan oli toinen ja Saksan oli kolmas.