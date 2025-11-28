Ilkka Herola nousi kolmanneksi yhdistetyn maailmancupin avanneessa kilpailussa Rukalla.
Hienosti hypännyt Ilkka Herola lähti 7,5 kilometrin mittaiselle hiihto-osuudelle viidenneltä sijalta. Suomalainen nousi kahdella pykälällä ja pokkasi Rukalla palkintokoropaikan kolmossijalla.
Itävallan Johannes Lamparter kampesi mäkiosuuden jälkeiseltä toiselta sijalta voittoon. Toiseksi sijoittui Saksan Julian Schmid, joka oli mäen jälkeen neljäntenä.
Schmid hiihti maaliin 7,7 ja Herola 17 sekuntia Lamparterin jälkeen.
Eero Hirvonen sijoittui kahdeksanneksi. Hän teki hiihto-osuudella yhdeksän sijan nousun.
Herola oli aiemmin yltänyt Rukan maailmancupissa parhaimmillaan neljänneksi vuosi sitten. Hän saavutti viime kaudella ensimmäisen henkilökohtaisen maailmancup-osakilpailuvoittonsa Oslossa.